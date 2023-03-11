Участок внутреннего кольца КАД полностью перекроют 12 марта

На участке собираются монтировать металлическую конструкцию. Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Часть внутреннего кольца КАД станет недоступна для проезда в воскресенье, 12 марта. Речь идет о 12-м километре автодороги, участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Парашютной улице - его целиком перекроют на некоторое время. Об этом предупредили в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Перекрытия будут проводить в несколько подходов по 15 минут: в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00. Сделают это для работ по монтажу металлической опоры над проезжей частью. А пока конструкцию будут устанавливать, участок окажется свободен от автомобилей и исключит небезопасные ситуации.

- Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, - сообщили в учреждении.

На автодороге установят временные знаки, сигнальные фонари и машины прикрытия. Информация о перекрытии появится еще и на информационных табло КАД.