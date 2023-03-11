Предупреждение о сильном ветре в Петербурге продлили на 12 марта

Ветер разгонится до 18 м/с. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветреная погода задержится в Петербурге до вечера воскресенья. Городские спасатели предупредили об усилении ветра и метели 12 марта - такой прогноз сделали синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 12 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 18 м/с, - гласит сообщение спасателей. Соответствующие предупреждения разослали и населению в виде смс-уведомлений.

Петербуржцев призывают переждать буйную метель дома, но если воскресные дела не потерпят отлагательств, то необходимо быть осторожными при ходьбе. Сочетание ветра со снегом, летящих в лицо, и гололедицы под ногами может быть опасным. Автомобилистам же рекомендуют переждать сильный снегопад на обочине со включенными аварийными огнями.

В Ленобласти погода обещает быть чуть спокойнее: тоже со снегом, но с умеренным ветром.