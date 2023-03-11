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НовостиПроисшествия11 марта 2023 15:05

Девятиклассница из Ржевки сообщила полиции о надругавшемся над ней дяде

Полиция проверяет заявление об изнасиловании
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Подозреваемого в изнасиловании ищут.

Подозреваемого в изнасиловании ищут.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушку-подростка из Ржевки изнасиловал родственник. Так девятиклассница заявила полицейским, к которым приехала в отдел вместе с матерью. Школьницу опросили сотрудники уголовного розыска утром 10 марта.

По данным источника АН «Оперативное прикрытие», 16-летняя девушка обвинила во всем двоюродного дядю по имени Омар. Потерпевшая заявила, что тот надругался над ней в квартире на Кондратьевском проспекте. При этом номер квартиры она не запомнила, но заверила, что сможет узнать дверь по внешнему виду.

- Полиция Калининского района проверяет заявление об изнасиловании несовершеннолетней, - отмечает источник.

С дядей школьница познакомилась прошлым летом. По некоторым данным, мужчина был пьян, когда пристал к родственнице. Сейчас подозреваемого в изнасиловании ищут.