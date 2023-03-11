Суд арестовал мужчину, стрелявшего по воображаемым рыбам и пришельцам в паркинге на Энергетиков

Под стражей буйный охотник на пришельцев пробудет до мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Охотника на воображаемых рыб и пришельцев арестовали в Петербурге на два месяца. Аресту предшествовала полная фантастики и наркотического опьянения история. Подробнее ее рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В ночь на 10 марта воркутинец Роман выпил лишних таблеток, опьянел и не смог заснуть. Бессонница привела его в паркинг на проспекте Энергетиков, где он вытащил из своей машины травматический пистолет и стал страдать от навязчивых мыслей о пришельцах. Своей болью мужчина попытался поделиться с администратором паркинга, но в кабинете с камерами увидел зеленых человечков и рыб, плавающих по полу.

- Роман три раза выстрелил в пол и один раз в дверь. Победив, видимо, пришельцев и рыб, мужчина вернулся к машине и убрал пистолет, оставив при себе раскладной нож, - повествуют в суде.

К несчастью, на глаза «охотнику» попалась незнакомка. Он попытался с ней заговорить и перегородил девушке дорогу, когда та села за руль своего авто. Роман расстроился, порезал колесо и капот чужой машины, после чего попал прямо в руки вызванной в паркинг полиции.

Мужчина вину признал и пожелал возместить ущерб девушке. Суд отправил его под стражу на два месяца.