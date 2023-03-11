Подростки справили нужду в парадной дома на Мытнинской

Наглецы сначала разбили входную дверь, а потом дружно спустили штаны. Фото: vk.com/mytndvor

Жители дома №5/2 на Мытнинской улице, что в Центральном районе Петербурга, негодуют. Камеры видеонаблюдения в их парадной подловили подростков, которые справили нужду прямо на стены, велосипеды и детские коляски. Это произошло ранним утром 11 марта.

На предшествующих этому эпизоду видеокадрах один из подростков с разбегу бьет стекло во входной двери. У других подростков в руках заметны бутылки.

- Замерзшая и упившаяся вусмерть группа подростков ворвалась ночью в парадную, разбила входную дверь, которая является предметом охраны, - возмущаются местные жители в соцсетях.

Напоследок двое из буйной компании дружно приспустили штаны и оставили в парадной зловонные лужи, после чего убежали.

Дому на Мытнинской уже приходилось сталкиваться с вандалами: те разбивали стекла, размазывали по стенам кетчуп. Тогда хулиганов удалось найти и заставить оплачивать ущерб. Новых вандалов активно ищут и даже обещают вознаграждение за информацию об их личностях. Кстати, самим подросткам предложили сознаться в содеянном - тогда они бы избежали разбирательств в полиции и были вынуждены только компенсировать расходы на помывку и ремонт парадной.