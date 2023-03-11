В Таврическом саду отметили день рождения Центрального района Петербурга

Местных развлекали играми, танцами и конкурсами. Фото: vk.com/newstucentr

В Таврическом саду сегодня было весело и шумно, несмотря на снежную и ветреную погоду. Местные жители отмечали там 29-летие со дня образования Центрального района Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Район сформировали 11 марта 1994 года по указу мэра Анатолия Собчака. Центральный район получился после объединения Куйбышевского, Смольнинского и Дзержинского районов. Большая его часть признана охранной исторической зоной, напомнила администрация.

Для местных организовали конкурсы, игровую программу на льду, викторины.

- Несмотря на мороз, участие в празднике приняло порядка 500 человек: согреться помогли конкурсы, эстафеты хорошее настроение и горячий чай, - добавила глава района Елена Федорова на своей официальной странице «ВКонтакте».

Вместе с Федоровой на праздник приезжали депутат Заксобрания Александр Ржаненков и депутат Госдумы Михаил Романов.