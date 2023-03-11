В Пулково задерживают самолет до Калининграда из-за замерзших двигателей

Борт должен был отправиться в путь еще в 18.55. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Пулково задерживают самолет авиакомпании «Победа», готовившийся вылететь в Калининград. Как сообщили в соцсетях пассажиры пока не состоявшегося рейса, борт должен был отправиться в путь в 18:55. Однако в одиннадцатом часу вечера самолет все еще стоит в Пулково. Задержку подтверждает и онлайн-табло аэропорта.

- Двигатели включаются-выключаются, никого не выпускают. В самолете очень душно, вентиляции нет, - жалуются в соцсетях петербуржцы, оказавшиеся на борту.

Растерянные пассажиры стали требовать от экипажа объяснений и просили бортпроводников передать их просьбу командиру воздушного судна, чтобы тот сделал хоть какое-нибудь объявление. В конце концов голос командира зазвучал во всем салоне.

- Двигатели просто замерзли. Был сильный снег, у нас все замерзло. Мы делаем все возможное, поверьте, - заявил капитан по громкой связи. Соответствующий момент попал на видео одного из пассажиров, который делился в соцсетях проблемой.

В Пулково Spb.kp.ru сообщили, что рейс задержала сама авиакомпания «Победа».

- Решение о взлете в сложных погодных условиях принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов, - добавили в пресс-служба аэропорта.