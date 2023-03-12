Снегопад и порывистый ветер прогнозируют в Петербурге 12 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург 12 марта находится в тылу циклона, который двигается по направлению к центру Карелии. В городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня синоптики прогнозируют снег.

- Температура воздуха в Северной столице будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, а в Ленобласти ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. Западный порывистый ветер подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, - сообщает в своем телеграмм-канале ведущий специалист ценра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптиков, будет расти атмосферное давление. Оно составит 744 миллиметра ртутного столба. В первый день недели существенных осадков не предвидится, в городе будет от 0 до плюс 2 градусов.