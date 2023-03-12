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НовостиОбщество12 марта 2023 6:42

Желтый уровень опасности из-за снегопада продолжит действовать 13 марта в Петербурге

Синоптики предупреждают о риске обледенения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Желтый уровень опасности из-за снегопада продолжит действовать 13 марта в Петербурге

Желтый уровень опасности из-за снегопада продолжит действовать 13 марта в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень погодной опасности продлили в Петербурге. Ранее он должен был действовать до 12 марта, но из-за сильного снегопада и возможного обледенения предупреждение останется до понедельника. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Он будет снят в час дня 13 марта, - говорится в сообщении ведомства.

Правительство Петербурга напомнило водителям о необходимости проявлять особую осторожность и отказаться от собственных машин из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам тоже следует быть осторожными.