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НовостиПроисшествия12 марта 2023 6:56

Директора банка будут судить в Ленобласти за кражу 170 миллионов рублей

Банкир оформлял кредиты на частные компании, а деньги забирал себе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полиция завершила расследование

Полиция завершила расследование

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти будут судить бывшего председателя совета директоров банка. Мужчину обвиняют в похищении 170 миллионов рублей. Полицейские завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По версии следствия, в 2014 и 2015 годах фактический руководитель банка Всеволожского района составлял документы на частные компании о получении кредитов, а когда деньги поступали на счета организаций, он их похищал, - говорится в сообщении ведомства.

В октябре 2015 года банк лишился лицензии, а в 2021 году бывшего банкира задержали. Сейчас он находится под домашним арестом, а уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.