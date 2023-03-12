Директора банка будут судить в Ленобласти за кражу 170 миллионов рублей

Полиция завершила расследование Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти будут судить бывшего председателя совета директоров банка. Мужчину обвиняют в похищении 170 миллионов рублей. Полицейские завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По версии следствия, в 2014 и 2015 годах фактический руководитель банка Всеволожского района составлял документы на частные компании о получении кредитов, а когда деньги поступали на счета организаций, он их похищал, - говорится в сообщении ведомства.

В октябре 2015 года банк лишился лицензии, а в 2021 году бывшего банкира задержали. Сейчас он находится под домашним арестом, а уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.