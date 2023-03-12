Полицейские нашли более 7 килограммов наркотиков в доме крупного наркодилера в Ленобласти

Злоумышленника задержали в деревне Малое Тешково. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Ленобласти задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в распространении запрещенных веществ в Северной столице и регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Наркодилера задержали в деревне Малое Тешково. В его частном доме полицейские нашли 2,5 килограмма марихуаны и более 4,6 килограмм гашиша, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков». Подозреваемого мужчину задержали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут источник покупки наркотиков и каналы их сбыта.