Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 7:54

Полицейские нашли более 7 килограммов наркотиков в доме крупного наркодилера в Ленобласти

Злоумышленника задержали в деревне Малое Тешково
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленника задержали в деревне Малое Тешково. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Злоумышленника задержали в деревне Малое Тешково. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Ленобласти задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в распространении запрещенных веществ в Северной столице и регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Наркодилера задержали в деревне Малое Тешково. В его частном доме полицейские нашли 2,5 килограмма марихуаны и более 4,6 килограмм гашиша, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков». Подозреваемого мужчину задержали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут источник покупки наркотиков и каналы их сбыта.