Высота сугробов достигла рекордных 32 сантиметров в Петербурге

За сутки в городе выпала треть месячной нормы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 12 марта синоптик Михаил Леус рассказал, что в городе на Неве выпало 29% осадков от месячной нормы. Буквально в течение 24 часов снежные сопки выросли на шесть сантиметров по сравнению с предыдущим днем. Теперь высота сугробов равна 32 сантиметрам. Этот показатель обогнал зимний рекорд.

– Питерские сугробы обновили «зимний» рекорд. Это самый высокий показатель с начала холодного сезона, – прокомментировал специалист в своем telegram-канале «Погода от шефа».

Подобные рекорды даже в Петербурге – редкость. Напомним, что в декабре 2022 год Петербург застилало снегом максимум на 19 сантиметров, а в январе и феврале - на 12 и 16 соответственно.

Максимум снега в марте до десятого числа равнялся 29 сантиметрам. Зима же в этом году не желает уступать место календарной весне, а погода в целом удивляет петербуржцев.