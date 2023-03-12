Петербуржец на «Лексусе» жестоко избил и и расстрелял пешехода за замечание

Полицейские задержали водителя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хулиган на иномарке избил и обстрелял пешехода на Гражданском проспекте в Петербурге. Мужчина сделал водителю замечание за то, что тот ехал по тротуару. Автолюбитель на «Лексусе» не стал церемониться и напал с кулаками на оппонента. А потом выстрелил в него и скрылся.

- 26 летний мужчина был задержан полицейскими. В кармане злоумышленника сотрудники нашли аэрозольное устройство «Пионер». Разрешение на его ношение не требуется, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Пешехода госпитализировали в больницу с травмой глаза. Он проходит лечение в глазном диагностическом центре на Литейном проспекте. Водителя «Лексуса» задержали, он находится в следственном изоляторе. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.