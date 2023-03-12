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НовостиПроисшествия12 марта 2023 8:54

Арестованный мужчина пытался застрелить полицейского из табельного оружия в Петербурге

Злоумышленник напал на полицейского, когда тот выводил его из камеры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции разбираются в произошедшем

Сотрудники полиции разбираются в произошедшем

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге заключенный пытался напасть на сотрудника полиции. 36-летний житель Нижегородской области получил административный арест за мелкое хулиганство, и попал в следственный изолятор в Северной столице.

- Злоумышленник напал на полицейского, когда его выводили из камеры, и попытался завладеть табельным оружием. Ему удалось выстрелить из пистолета, но пуля попала в потолок и никого не задела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудник полиции самостоятельно обездвижил и обезвредил оппонента. Мужчину вернули в камеру. После происшествия проводится проверка и решается вопрос о наказании злоумышленника.