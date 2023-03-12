Петербуржцы стали чаще прививаться от клещевого энцефалита

Укусы клещей опасны для здоровья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы ожидают тепла и готовятся к отпускам. Поэтому все большее количество людей хочет вакцинироваться от клещевого энцефалита.

– За последние годы число желающих сделать прививку от энцефалита выросло. Прежде всего это связано с ростом популярности внутреннего туризма, поскольку сейчас многие предпочитают проводить летний отпуск в России, — отметила в беседе с «Деловым Петербургом» Екатерина Вострикова, главный врач «СМ–Клиники в Санкт–Петербурге».

В холодном Петербурге клещи не считаются нормой. Но районы с большими зелеными массивами все же опасны для любителей скверов и лесов. Важно помнить, что маленькие кровопийцы сидят и в траве и на кустарниках.

Вакцинироваться от них можно в любое время года. Но врачи предупреждают, что от прививки до встречи с паразитом должно пройти не менее двух недель.