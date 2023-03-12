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НовостиОбщество12 марта 2023 9:30

Петербуржцы стали чаще прививаться от клещевого энцефалита

За последние 10 лет от клещевых инфекций умерли 1,5 тысячи человек
Элеонора КУРЮМОВА
Укусы клещей опасны для здоровья

Укусы клещей опасны для здоровья

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы ожидают тепла и готовятся к отпускам. Поэтому все большее количество людей хочет вакцинироваться от клещевого энцефалита.

– За последние годы число желающих сделать прививку от энцефалита выросло. Прежде всего это связано с ростом популярности внутреннего туризма, поскольку сейчас многие предпочитают проводить летний отпуск в России, — отметила в беседе с «Деловым Петербургом» Екатерина Вострикова, главный врач «СМ–Клиники в Санкт–Петербурге».

В холодном Петербурге клещи не считаются нормой. Но районы с большими зелеными массивами все же опасны для любителей скверов и лесов. Важно помнить, что маленькие кровопийцы сидят и в траве и на кустарниках.

Вакцинироваться от них можно в любое время года. Но врачи предупреждают, что от прививки до встречи с паразитом должно пройти не менее двух недель.