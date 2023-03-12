Количество операций по трансплантации почек в Петербурге выросло в 4 раза. Фото: Комитет по здравоохранению

За последние десять лет врачи Петербурга провели в четыре раза больше операций по трансплантации почки. Об этом сообщил зампред городского комитета по здравоохранению Алексей Терешин.

- По итогам 2022 года было выполнено 82 трансплантации почки, 44 трансплантации печени, 28 трансплантаций сердца, - рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В городе на Неве сейчас работают 12 центров органного донорства и 9 медицинских учреждений, которые проводят подобные операции. Вскоре к работе центров планируют присоединить Госпиталь для ветеранов войн. Кроме того, трансплантации начнут делать в горбольнице № 15 и № 40.

На 12 марта Петербург в два раза обогнал средний российский показатель по трансплантации почки. Такая статистика – результат работы трансплантационных координаторов. Именно эти люди отвечают за поиск и получение необходимого органа у посмертного донора. К слову, с начала 2023 года в городе хирурги выполнили уже 22 операции.