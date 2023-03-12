Труп предпринимателя нашли в ванной на Октябрьской набережной в Петербурге

Полицейские разбираются в случившемся Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка вернулась с работы и нашла мертвым своего сожителя. Все произошло около 23 часов 11 марта. В ванной комнате лежал труп мужчины с изрезанной шеей, предплечьями, а также колото-резаной раной груди. Сейчас следователи разбираются с обстоятельствами смерти петербуржца.

– Женщину доставили в полицию, опросили и отпустили под обязательство о явке. Труп направлен в морг для установления причина смерти. Изъяты отпечатки пальцев, полотенце, мобильный телефон с зарядным устройством, – говорится в сообщении АН «Оперативное прикрытие».

Женщина рассказала следователям, что вернулась домой около 22 часов с работы. Свет в ванной комнате горел. Входная дверь в квартиру на внутренний замок оказалась не заперта. Тогда женщина решила, что мужчина просто принимает банные процедуры, и отправилась на прогулку с собакой. Вернувшись через час, она обнаружила труп своего сожителя.