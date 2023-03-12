Командир воздушного судна экстренно посадил самолет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самолет, летевший из Петербурга в Махачкалу, экстренно приземлился в Волгограде 11 марта. Причиной такого решения стало ухудшение самочувствия 88-летней женщины. Пассажиру стало плохо на борту самолета авиакомпании «Россия». О происшествии сообщает телеграмм-канал Aviaincident.

- У пенсионерки диагностированы тромбоз и кровотечение, поэтому принято решение об экстренной посадке самолета, - говорится в сообщении.

Командир воздушного судна доложил диспетчеру о случившемся и объявил сигнал срочности «ПАН». Самолет сел на незапланированном аэродроме в Волгограде. Посадка прошла благополучно: борт сел в 14:21.

Пассажиры летели на самолете А-319 рейсом SDM6065. Судя по табло аэропорта Махачкалы, борт все-таки долетел до Уйташа и приземлился там 11 марта в 17:05 по местному времени. О состоянии 88-летней женщины не сообщается.