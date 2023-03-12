Дуглас Сантос вышел в стартовом составе «Зенита» на матче против «Химок». Фото: ФК "Зенит"

На матче Российской премьер-лиги 12 марта в качестве капитана петербургского «Зенита» выступит бразилец Дуглас Сантос. Встреча началсь на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучал в 14:00.

– Его сильные качества – цепкость, игра в прессинге, дриблинг, желание и умение обострять, – подчеркнули в пресс-службе футбольного клуба.

«Зенит» на матче 19-го тура РПЛ представят также Родригао, Роберт Ренан, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра. В стартовый состав подмосковных «Химок» войдут Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов в качестве капитана, Маркос Гильерме и Жаниу Бикел.

Напомним, что прошлую игру РПЛ с «ПАРИ НН» Дуглас Сантос начал в запасе.