Трехлетний мальчик пострадал в жестком ДТП на трассе «Сортавала»

Малыша с травмами госпитализировали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

11 марта в ДТП на пути Петербург-Сортавала попал трехлетний мальчик. Сейчас он находится под наблюдением врачей в детской городской больнице имени К.А. Раухфуса. Туда его доставили в состоянии средней тяжести.

– Сейчас проводится проверка сотрудниками полиции по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что 11 марта около восьми часов вечера на заметенной снегом автодороге «Санкт-Петербург-Сортавала» произошло ДТП. 50-летняя женщина за рулем «Мерседеса А140» не справилась с управлением и влетела в отбойник.

Известно, что ранее автоледи не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту ДТП проводится проверка.