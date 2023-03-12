Полицейские Ленобласти задержали поджигателя автомобиля стоимостью более 1 млн рублей

Сотрудники полиции разбираются в случившемся Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Ключевое 11 марта задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. 53-летенго мужчину обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Минимальное наказание за такое нарушение – штраф до 40 тысяч рублей. Но возможны исправительные работы, и даже лишение свободы на срок до 2 лет.

– 11 марта в районе пяти утра в полицию сообщили, что у дома на набережной Лебедева в Приморске вспыхнула машина. Выяснилось, что загорелся «Хендай Солярис», оставленный на неохраняемой стоянке. Владелицей оказалась 45-летняя женщина, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из-за возгорания у автомобиля безвозвратно испорчен моторный отсек, частично поплавился салон, а также разбилось лобовое стекло. Общая сумма материального ущерба составила 1 088 690 рублей.