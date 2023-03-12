Двоих детей госпитализировали в больницу после жесткой аварии под Петербургом

В ДТП пострадали 5-летняя девочка и 11-летний мальчик Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии 11 марта. 42-летний водитель автомобиля «Шкода Карок» стал виновником аварии. Происшествие случилось во время поездки из Зеленогорска в сторону Сестрорецка.

- Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Фордом Мондео», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В аварии пострадали пассажиры «Форда» - пятилетняя девочка и 13-летний мальчик. Они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Они установят все причины и обстоятельства случившегося.