Ограничение скорости около Вантового моста на КАД Петербурга начнет действовать с 13 марта

Водителей предупредили об ограничениях скорости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за дорожных работ на КАДе в районе Большого Обуховского моста через Неву и транспортной развязки с Октябрьской набережной с 13 марта ограничат скорость движения до 50 километров в час. Такой скоростной режим будет действовать на всех четырех полосах автодороги до пятого апреля.

– На 55-м и 56-м километрах КАД будет проводиться замена шумозащитных экранов. Работы планируется вести в круглосуточном режиме в период с 13 марта по 5 апреля. Приносм извинения за временные неудобства на дорогах, – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 12 марта.

На территории дорожных работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также сделают сигнальные фонари дежурного освещения.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревски также добавил, что для автолюбителей информацию об ограничении скоростного режима выведут на табло.