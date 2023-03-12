Матч «Зенита» с «Химками» закончился победой петербуржцев после гола в добавленное время

Героем игры на «Газпром Арене» стал бразилец Малком. Фото: ФК "Зенит"

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербургского «Зенита» с подмосковными «Химками» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:2. Героем игры на «Газпром Арене» стал бразилец Малком, открыв счет на 19-ой минуте.

Кстати, это был единственный мяч за весь тайм. Не останавливаясь на этом, он подарил очко команде и во втором промежутке – на 55-минуте. Третий, решающий гол, внес Густаво Мантуан. Он без прыжка отправил мяч головой в угол ворот в завершении тайма. У «Химок» всю игру контролировал Бутта Магомедов, забивший два мяча «Зениту». Один из них – с пенальти.

– Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, – прокомментировал свой триумф недавно получивший гражданство РФ Малком в беседе с пресс-службой ФК.

Сейчас «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала к 100-й игре 48 очков. «Химки» же отстают. Подмосковные футболисты получили 13 очков и расположились на предпоследней, 15-й строчке.