Двое автоугонщиков добрались из Гатчины в Москву на чужом автомобиле

В преступлении разбираются полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали двух угонщиков автомобиля. По версии следствия, двое мужчин вскрыли чужой «Мицубиси Аутлендер» в Гатчине и отправились на нем в Москву. Авто принадлежит 40-летней женщине, которая и обратилась в полицию 10 марта.

- Злоумышленники были задержаны на Московской кольцевой автодороге. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Машину у горе-угонщиков отобрали. Ее вернут законному владельцу. В салоне автомобиля полицейские нашли оригинальные регистрационные знаки и прибор, который подавляет GSM-сигналы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления.