Более 50% петербуржцев поддерживают создание театров в школах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый второй родитель Петербурга поддерживает предложение министра просвещения Сергея Кравцова о создании театров во всех школах. Каждый пятый наоборот – выступает против, указывая на более насущные проблемы образования.

– Создание собственных театров в школах Петербурга к 2024 приветствуют 52% петербуржцев. Среди родителей школьников еще выше — 61%, – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Опрошенные считают, что театр при школе повлияет на эстетическое воспитание и восприятие школьников. Большинство мам и пап Петербурга верят, что эта мера также увеличит кругозор их детей.

Против выступили 19% петербуржцев и 18% родителей. По их мнению, нагрузка в школах и без того превышает все нормы для детей и подростков. Более того, они озадачены занятостью педагогов, которым сегодня приходится нелегко.

– Сегодня необходимо решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением. Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор или сделать ремонт в тех школах, которые нуждаются в этом, — комментируют ситуацию опрошенные.

Меньше всего поддержки предложение получило от семей со старшеклассниками, перегруженными подготовкой к ЕГЭ – всего 45%.