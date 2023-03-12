Первая морозильная камера для хранения плазмы открылась на станции переливания крови в Пушкине

Сейчас там хранится 17 тонн плазмы. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Первая морозильная камера для хранения плазмы крови человека открылась в Пушкине. Она единственная во всем Петербурге. Сейчас там хранится 17 тонн плазмы. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

- Объем хранения морозильной камеры составляет 5500 литров. В ней поддерживается температура минус 40 градусов. Сотрудникам разрешено находиться внутри не более 5 минут подряд и не более получаса за смену, - говорится в сообщении ведомства.

Морозильная камера, ее установка и подготовка помещений к работе обошлась городу в 52 миллиона рублей.

Напомним, Городская станция переливания крови каждый год заготавливает более 22 тысяч литров крови. Число донаций крови и ее компонентов достигает 35 тысяч. Донорскую кровь используют в 60 медицинских учреждениях города.