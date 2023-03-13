Потепление придет в Петербург 13 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно приходит весна. Понедельник, 13 марта 2023 года, станет переходным днем от зимней к весенней погоде. Циклоны в городе взяли паузу, погода окажется спокойной и переходом температуры от минус к плюс 1 градусу. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, и днем солнечные лучи смогут компенсировать ночные потери тепла, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге от минус 1 до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 3 до плюс 2 градусов по Цельсию. Ветер будет западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Во вторник придет волна тепла вместе с дождями. Температура до плюс 5-7 градусов.