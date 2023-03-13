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НовостиПроисшествия13 марта 2023 5:23

Два человека погибли в пожаре в квартире на севере Петербурга

Трагедия произошла в доме на Плесецкой улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Два человека погибли в пожаре в квартире на севере Петербурга

Два человека погибли в пожаре в квартире на севере Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара погибли два человека. Все произошло рано утром 13 марта 2023 года на Плесецкой улице в Приморском районе. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 6 часов утра. На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В квартире-студии в доме 10 по Плесецкой улице происходило горение на площади трех квадратных метров, - рассказали спасатели.

На борьбу с пламенем прибыли 15 человек личного состава МЧС Северной столицы, а также три пожарные машины. Менее чем за полчаса они потушили огонь.

В результате пожара погибли два человека. Причина смерти на данный момент не установлена. Тела погибших направлены в морг.

Причина возникновения пожара также не установлена.