Суд арестовал петербургского депутата по делу о хищении 20 млн рублей при уборке снега Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал депутата муниципального округа Гагаринское по делу о хищении более 20 миллионов рублей на уборке снега. Об этом 12 марта 2023 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 25 декабря 2020 года между местной администрацией Муниципального округа Звездное и коммерческой компанией был заключен контракт на период с 1 января по 31 декабря 2021 года на выполнение работ по благоустройству, в том числе уборку снега, на сумму более 20 миллионов рублей, - рассказали в суде.

Деньги коммерческой компании были перечислены полностью, но свои обязанности подрядчик выполнял ненадлежащим образом. Таким образом, 20 миллионов были похищены, а бюджету города нанесен серьезный ущерб.

10 марта депутат был задержан. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 9 мая.