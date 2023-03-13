Из-за аварии на Заневском проспекте Петербурга усилили движение трамвая №30 утром 13 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром 13 марта 2023 года произошла коммунальная авария на Заневском проспекте. Работы ведет предприятие "Водоканал". Это затрудняет движение наземного транспорта, а именно безрельсового. В связи с этим было принято решение усилить движение трамваем. Об этом сообщает комитет по транспорту.

- Из-за аварии затруднено движение автобусов №24М и 27М, поэтому усилено движение трамвайного маршрута №30. На линию направлено четыре дополнительных трамваев. Таким образом интервал движения сократился до 3 минут, - рассказали в комитете.

Также пассажирам, которые едут из Красногвардейского района рекомендуют до окончания работ пользоваться станциями метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Помимо этого временно ограничено движение на участке от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского пр.