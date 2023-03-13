Реставраторы Петербурга представят проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире в апреле

Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире представят в апреле Фото: Александр КОЦ

Реставраторы из Санкт-Петербурга в апреле этого года представят проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире. Специалисты Северной столицы уже давно занимаются реставрацией античных памятников в Сирии. Так, археологические раскопки у Триумфальной арки завершились в ноябре. Об этом 13 марта 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Координирует реставрацию Институт истории материальной культуры (ИИМК РАН), который заключил договор о реставрации арки с Департаментом древностей Сирии в марте прошлого года. Детали соглашения неизвестны, - пишет издание.

Известно, что в проекте участвуют специалисты из Эрмитажа, а также "Студия 44" и архитектурные мастерские Максима Атаянца.

Когда именно специалисты приступят к восстановлению арки, пока что не сообщается. Прежде чем начнутся работы, ЮНЕСКО должен согласовать проект реставрации.