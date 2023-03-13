Обанкротившийся Головной завод в Петербурге продадут за 1,13 млрд рублей

За 1,13 миллиардов рублей продадут обанкротившийся Головной завод в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обанкротившийся Головной завод в петербургском районе Обухово продадут за 1,13 миллиард рублей, сообщает «Деловой Петербург». Банк уже утвердил порядок продажи имущества, сообщает конкурсный управляющий предприятия Анна Рулева. Все движимое и недвижимое имущество продадут единым лотом.

По мнению экспертов, продажа намечена на удачное время, так как спрос на производственные активы вырос, а предложения на рынке мало.

- Сохраняется острый дефицит качественного предложения. На этом фоне практически любая новая опция промышленного характера с большой вероятностью привлечет внимание участников рынка и найдет своего пользователя, — комментирует директор департамента складской и индустриальной недвижимости Maris Александр Шевелев.

Площадка Головного завода находится в центре промзоны Обухово на Грузовом проезде, 13. Ранее завод был частью холдинга «Стройкомплект» и производил стройматериалы.