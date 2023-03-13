Труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли на севере Петербурга

Безработного петербуржца нашли застреленным в Приморском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на севере города нашли труп мужчины. Днем 12 марта 2023 года в полицию Приморского района обратилась 37-летняя женщина, которая попросила помочь ей вскрыть квартиру, в которой она живет вместе со своим мужем, так как тот не выходит на связь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина просила помощи при вскрытии квартиры на Приморском проспекте, так как ее супруг заперся внутри и не открывает, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Они помогли вскрыть дверь в квартиру, а позже и в ванную комнату, где обнаружили труп 53-летнего мужчины, супруга заявительницы. У погибшего было огнестрельное ранение головы.

Также в квартире полиция нашла два охотничьих ружья и газовый пистолет. Труп был направлен в морг. Проводится проверка.