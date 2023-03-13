200 патрон от снайперской винтовки подбросили к продуктовому магазину в Ленобласти

К поселковому магазину в Ленобласти подбросили 20 коробок со снайперскими патронами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Углово Ленинградской области к магазину подбросили 20 коробок патронов к снайперской винтовке. Полиция ищет владельца, видеонаблюдение у места происшествия отсутствует, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Загадочную находку обнаружили у магазина 11 марта в 19:50. Наткнулся на патроны местный 25-летний житель.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли 20 картонных коробок с 200 патронами. Боеприпасы были направлены на исследование экспертам, - информирует источник.

Специалисты-оружейники выяснили, что каждый патрон является 9-мм снайперским, причем пули повышенной пробиваемости. Патроны подходят к винтовке «Винторез», спецавтомату «Вал», а также винтовкам ВСК-94, ОЦ-14 «Гроза», 9А-91 СР-3 «Вихрь» и многим другим.