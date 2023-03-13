Высота снега в Петербурге превысила 30 см 12 марта впервые с начала зимы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под конец зимнего сезона погода в Санкт-Петербурге решила установить рекорды. Так, 12 марта 2023 года высота снега в Северной столице превысила 30 сантиметров. И это впервые с начала зимы. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- К концу первой декады марта, как это и бывает в большинстве лет, на всей территории Ленинградской области накоплен максимальный снежный покров. В Санкт-Петербурге высота снега впервые этой зимой превысила 30 сантиметров, достигнув 12 марта максимума в 32 сантиметра, - рассказал синоптик.

Что касается Ленинградской области, то здесь сугробы оказались еще выше. На Карельском перешейке высота снега по 60-63 сантиметра, ан востоке региона до 50-79 сантиметров, а на юго-западе немного поменьше - от 30 до 50 сантиметров.

Но уже завтра, 14 марта, снег начнет таять. Температура воздуха в Петербурге поднимется до 6-8 градусов тепла, поэтому все сугробы "потекут".