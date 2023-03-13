Новые меры для снижения напряженности на рынке труда введут в Петербурге в 2023 году

В Петербурге в 2023 году вводят новые меры для снижения напряженности на рынке труда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга в 2023 году продолжит гражданам помогать трудоустраиваться. С этой целью Смольный ввел изменения в государственную программу города «Содействие занятости населения». На реализацию мер для снижения напряженности на рынке труда выделено более 175 миллионов рублей.

- На временную работу трудоустроят не менее 1000 работников, находящихся под риском увольнения; на общественные работы - не менее 1164 человек из числа ищущих работу и зарегистрированных в Службе занятости и безработных граждан, - прокомментировали в правительстве Северной столицы.

Также 500 работников промышленных предприятий пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование. Таким образом доля трудоустроенных жителей Петербурга из числа участников дополнительных мероприятий составит 75%, считают чиновники.