IT-специалисты из Петербурга столкнулись с серьезным дефицитом рабочих мест

У петербургских айтишников серьезный дефицит рабочих мест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начинающим специалистам в петербургском IT-секторе не хватает рабочих мест. Аналитики говорят, что на одну вакансию в этом сегменте одновременно целят 18 соискателей, следует из отчета HeadHunter.

– В целом в IT-сфере города уровень конкуренции не превышает четырех кандидатов на вакансию. Но среди «джуниоров», т.е. начинающих работников, Петербург обогнал даже Москву. Там на одно рабочее место «без опыта» претендуют 17 человек. В среднем по России этот показатель составляет 7,9 человек на место, – сообщает РБК, ссылаясь на экспертов платформы.

Предполагается, что на ужесточение конкуренции повлияли рост числа соискателей из-за массы онлайн-площадок по подготовке «айтишников» и снижение предложений для начинающих специалистов, происходившее в течение всего года. В Петербурге еще в начале 2022 на долю таких вакансий приходилось 10%, но уже в первые месяцы текущего года эта цифра сократилась до 6%.