Потоп начнется в Петербурге из-за таяния снега 14 марта

До плюс 8 градусов будет в Петербурге 14 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга стоит приготовиться к приходу весны. В последние дни в городе выпало очень много снега, высота покрова превысила 30 сантиметров. Но уже 14 марта 2023 года начнется резкое потепление из-за которого в Северной столице будет очень мокро. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Уже с завтрашнего дня под влиянием тепла и солнца снежный покров начнет разрушаться. Ну а в Санкт-Петербурге завтра будет очень мокро, так как все "потечет", - отметил синоптик.

А причиной потопа на улицах станет высокая температура. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 6-8 градусов.

Стоит отметить, что за день солнце не успеет подсушить тротуары, а ночью в городе ожидается отрицательная температура, которая заморозит всю воду. Поэтому горожанам стоит опасаться гололеда.