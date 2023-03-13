Четверо грабителей ворвались в квартиру женщины, избили ее сожителя и похитили драгоценности в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гражданка среднеазиатского государства обратилась в полицию Петербурга с заявлением, что в ее квартиру на улице Ткачей ворвались четверо мужчин с битами и молотками, устроили погром и ограбление, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось 11 марта около 23:55 ночи. Четверо неизвестных мужчин сильно избили ногами и руками 28-и летнего сожителя женщины, угрожая ему молотком. Похищены из квартиры были «Айфон 10», 2 мобильных телефона «Редми 9 А», цепочка, браслет, кольцо, серьги из металла желтого цвета, а также 107 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба 303 тысячи рублей.

- Подозреваемые с места происшествия скрылись, - комментируют инцидент правоохранители.

Ранее spb.kp.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на севере города нашли труп мужчины. Днем 12 марта 2023 года в полицию Приморского района обратилась 37-летняя женщина, которая попросила помочь ей вскрыть квартиру, в которой она живет вместе со своим мужем, так как тот не выходит на связь.