Мост Александра Невского в Петербурге разведут три раза с 14 по 18 марта

Мост Александра Невского будут разводить ночами с 14 по 18 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается технологическая разводка мостов в рамках подготовки к сезону навигации по рекам и каналам города. Начиная с марта специалисты проводят проверки на мостах, перекинутых через Неву и Малую Неву. Так, на текущей неделе с 14 по 18 марта 2023 года разводка по ночам будет проводиться на мосту Александра Невского. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- С 14 по 18 марта будет проводиться обслуживание только моста Александра Невского. Разводки будут выполняться в ночь на 14, 15 и 17 марта с 02:20 до 05:10 часов, - сообщили на предприятии.

Помимо этого, на протяжении этой недели по ночам с 01:00 до 05:45 часов будет закрыт проезд по Биржевому мосту. Это связно с работами на гидравлическом приводе. Напомним, что мост все еще находится на капитальном ремонте.

Технологические разводки мостов будут проводиться регулярно вплоть до начала сезона навигации.