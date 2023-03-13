Три новых площадки для выгула собак появятся в Санкт-Петербурге в 2023 году

Новые площадки для выгула собак появятся в трех районах Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург в 2023 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» получит еще три площадки для выгула и дрессировки собак. Власти города сообщают, что адреса для них подбирали, прислушиваясь к мнению общественности.

Одна площадка появится в Петроградском районе - на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы. Другая - у дома 28 по Яхтенной улице в Приморском районе. Третья в Василеостровском районе - у дома 91 по Среднему проспекту, рассказали в пресс-службе Смольного.

- В Петербурге, особенно в исторических районах, необходимо создавать и благоустраивать специальные площадки для выгула и дрессировки животных. Это обеспечит комфорт и удобство не только владельцев собак, но и всех жителей города, — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Программа постройки площадок для выгула собак продолжается с 2019 года, за это время в Северной столице их обустроили уже 15.

Ранее spb.kp.ru сообщала, что петербуржцы ожидают тепла и готовятся к отпускам, поэтому все большее количество людей хочет вакцинироваться от клещевого энцефалита. За последние годы число желающих сделать такую прививку выросло. Прежде всего, это связано с ростом популярности внутреннего туризма, поскольку сейчас многие предпочитают проводить летний отпуск в России.