Сервис Мобильный ID сделает пользование новой социальной сетью более удобным и безопасным

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Корпоративный отдел билайн бизнес обеспечил пользователей новой российской социальной сети VMIRE возможностью авторизации через сервис Мобильный ID. Это позволит сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным.

VMIRE - российская социальная сеть для общения и самовыражения. Она располагает привычным функционалом: создание и просмотр фото и видео контента, а также его монетизация.

Главное преимущество этой онлайн-платформы заключается в возможности импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переносится как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т.д. А контент можно группировать по отдельным каналам (закрытым, платным) и настраивать статистические данные в удобном виде.

Для ускорения процесса регистрации теперь используется сервис Mobile ID. Он также снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Войти в соцсеть можно только после подтверждения через пуш или смс-уведомление от билайн, полученное на мобильный телефон.

Также пользователи VMIRE получили доступ к универсальной облачной платформе beeline cloud, обеспечивающей запуск серверного программного обеспечения в отказоустойчивых кластерах и надежное хранение пользовательского контента.

- Mobile ID - удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса, - поделился директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком» Машков Константин

- Высокий уровень защищённости пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть. Это позволяет направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности и делать упор на совершенствовании интерфейса, - отметил Генеральный директор ООО "ВМИРЕ" Евгений Мутовкин.

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