Жители Петербурга больше всех в стране заказывают продукты и товары в интернете

В Санкт-Петербурге продукты и зоотовары покупают онлайн больше людей, чем в других городах Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга больше всех в стране заказывают продукты, зоотовары и многое другое в интернете. Причем, эта тенденция началась еще более 10 лет назад. Об этом 13 марта 2023 года говорится в исследовании "Яндекс.Маркета" и GfK.

- Большинство опрошенных онлайн-покупателей из Петербурга - 84% - делают это минимум раз в месяц, каждый третий — хотя бы раз в неделю, - говорится в исследовании.

Многие жители города предпочитают заказывать в интернете продукты. Так, за прошлый 2022 год подобные покупки делали 68% опрошенных, при том, что по стране показатель лишь 55%. Также 50% горожан за прошлый год покупали зоотовары, а 46% заказывали товары для ремонта.

Петербуржцы покупают онлайн не только новые вещи, но и поддержанные. Так за 2022 год делали 38% опрошенных.