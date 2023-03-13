Младенец обварился кипятком в квартире на проспекте Энгельса в Петербурге

11-месячный мальчик случайно обварился кипятком в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в пятницу 11 марта произошло серьезное ЧП. В одной из квартир в доме на проспекте Энгельса вылил на себя кипяток 11-месячный мальчик. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 18 процентов поверхности тела.

- Кипяток, попавший на кожу, вызвал серьезный термический ожог лица, подбородка и щек, правого плеча, правой половины грудной клетки, передней брюшной стенки, бедер и голеней, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Добавим, что случилось все примерно в девять часов вечера. Именно в это время медики забрали ребенка из квартиры и отвезли в детскую больницу № 1.

Как оказалось, 28-летняя мать - гражданка Узбекистана - не уследила за малышом, и он опрокинул на себя горячий чайник. Известно, что семья на миграционном учете не состоит, а в Россию въехали 9 марта этого года. Детали происшествия устанавливаются. Ребенком занимаются врачи.