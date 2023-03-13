Три детеныша капибары родились в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имена для новорожденных капибар Фото: принтскрин видео.

В Ленинградском зоопарке снова пополнение. Ровно месяц назад, накануне Дня влюбленных, 13 февраля 2023 года, родились три детеныша капибары. Малыши появились у пары Ермака и Кайсы. Это два мальчика и одна девочка. Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе зоосада Петербурга.

- При рождении каждый весил около 1,2 килограмма, а спустя месяц крепыши уже весом по 3 килограмма. Работники по уходу за животными отмечают, что детеныши здоровенькие и отличаются прекрасным аппетитом, - рассказали в зоопарке.

Уже на четвертый день жизни малыши стали пробовать взрослый корм. Это различные фрукты, каши, овощи и сено. Но пока деткам не исполнится 3-4 месяца, основным рационом питания у них будет молоко мамы.

Традиционно зоопарк объявил конкурс на имена для малышей. Он проводится онлайн. Победителей ждут подарки.