С 15 марта дорожное движение ограничат в трех районах Санкт-Петербурга

В Петербурге очередные перекрытия дорожного движения, на этот раз с 15 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 числа дорожное движение ограничат в трех районах Петербурга: в Красногвардейском, Петроградском и Приморском. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

В Петроградском районе движение ограничат с 15 марта по 24 апреля по Ординарной улице от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С. Объехать можно будет по Большому проспекту П.С., улице Плуталова и Малому проспекту П.С.

В Красногвардейском районе движение ограничат с 15 марта по 14 апреля на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов.

А вот в Приморском районе автомобилистам придется терпеть не удобства почти 1,5 месяца. Там движение ограничат с 15 марта по 24 апреля по Моховой улице в поселке Лисий Нос от Холмистой улицы до Боровой улицы. Объезд находится на Холмистой, Озерковской и Боровой улицах.

- ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с дорожными работами. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями направлений объезда, - сообщается на сайте правительства Северной столицы.