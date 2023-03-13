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НовостиПроисшествия13 марта 2023 10:34

Пассажир упал на пути на станции метро «Адмиралтейская» в Петербурге

Движение поездов на фиолетовой ветке временно нарушено
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пассажир упал на пути в петербургском метро

Пассажир упал на пути в петербургском метро

Фото: Артем КИЛЬКИН

В метрополитене Санкт-Петербурга пассажир упал на рельсы. ЧП произошло на станции метро "Адмиралтейская" днем 13 марта 2023 года. Из-за этого на фиолетовой ветке временно сбилось движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- В 13:17 на участке фиолетовой линии от станции "Комендантский проспект" до станции "Адмиралтейская" движение остановлено из-за падения пассажира на путь, - рассказали в метро.

Из-за этого временно движение поездов осуществлялось на участках от станции "Шушары" до "Садовой" и от "Садовой" до "Комендантского проспекта".

Как уточнили в метрополитене, с пассажиров все в порядке. В считанные минуты работники подземки помогли ему подняться на платформу. В 13:22 часов движение по линии было полностью восстановлено.