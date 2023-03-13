Полиция разыскивает извращенца, облапавшего пассажирку метро в Петербурге

Полиция петербургского метрополитена ищет мужчину, распускавшего руки в вагоне подземки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция метрополитена Санкт-Петербурга разыскивает извращенца, облапавшего в вагоне поезда пассажирку. Инцидент произошел рано утром 13 марта 2023 года на зеленой ветке метро. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 7 часов утра к полицейским на станции метро "Рыбацкая" обратилась 22-летняя девушка, жительница Адмиралтейского района. Она рассказала, что в вагоне к ней приставал мужчина, - рассказал источник.

Девушка пояснила, что села в вагон на станции метро "Гостиный двор" и поехала в сторону "Обухово". На перегоне между "Гостиным двором" и "Маяковской" она почувствовала, что кто-то трогает ее за живот. Пассажирка пояснила, что ее домогался мужчина на вид лет 35-ти и цыганской внешности. Он был одет в зеленый бадлон. Мужчина доехал до станции "Обухово" и тут же сел в поезд в обратную сторону.

Сейчас сотрудники полиции просматривают видео с камер наблюдения.