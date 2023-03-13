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НовостиОбщество13 марта 2023 11:13

Более 100 тысяч кубометров снега вывезли из Петербурга за неделю

За семь дней в городе выпало более 22 сантиметров снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
За неделю предприятия Комитета по благоустройству вывезли из города более 100 тысяч кубометров снега

За неделю предприятия Комитета по благоустройству вывезли из города более 100 тысяч кубометров снега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшую неделю из Санкт-Петербурга вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Об этом 13 марта 2023 года рассказали в комитете по благоустройству. Дорожники до сих пор устраняют последствия снегопадов. За семь дней в городе выпало более 22 сантиметров снега, причем, на выходных - почти девять сантиметров.

- В ночь на воскресенье, после сильного субботнего снегопада, магистрали и проспекты чистило 906 машин. Сейчас продолжается вывоз снега, который был сформирован в валы по краям дорог, - рассказали в комитете.

Спецтехника постоянно ездит по улицам Петербурга, собирая снег и отправляя его на снегоплавильные и снегоприемные пункты. Только за одни сутки было вывезено более 20 тысяч кубометров снега.

В понедельник улицы города убирают более 1 тысячи дворников и 860 единиц специальной техники.