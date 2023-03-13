Более 100 тысяч кубометров снега вывезли из Петербурга за неделю

За неделю предприятия Комитета по благоустройству вывезли из города более 100 тысяч кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшую неделю из Санкт-Петербурга вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Об этом 13 марта 2023 года рассказали в комитете по благоустройству. Дорожники до сих пор устраняют последствия снегопадов. За семь дней в городе выпало более 22 сантиметров снега, причем, на выходных - почти девять сантиметров.

- В ночь на воскресенье, после сильного субботнего снегопада, магистрали и проспекты чистило 906 машин. Сейчас продолжается вывоз снега, который был сформирован в валы по краям дорог, - рассказали в комитете.

Спецтехника постоянно ездит по улицам Петербурга, собирая снег и отправляя его на снегоплавильные и снегоприемные пункты. Только за одни сутки было вывезено более 20 тысяч кубометров снега.

В понедельник улицы города убирают более 1 тысячи дворников и 860 единиц специальной техники.